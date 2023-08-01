У Китаї все населення хочуть залучити до боротьби зі шпигунами

Міністерство держбезпеки Китаю заявило, що державі слід заохочувати всіх громадян до участі в контррозвідувальній діяльності.

Про це повідомляє Reuters.

В установі зазначили, що потрібно створити канали, по яких люди зможуть інформувати про свої спостереження. Заклик до популяризації антишпигунської роботи відбувся після розширення китайського закону про контррозвідку.

Він забороняє передачу інформації, пов’язаної з національними інтересами та безпекою. У Штатах вважають, що цей закон можуть використати для тиску на іноземні компанії, які працюють в Китаї.

За останні роки в країні арештували десятки людей за підозрою в шпигунстві, серед яких керівник компанії з виробництва ліків Astellas Pharma, австралійський журналіст Ченг Лей та інші.

Нагадаємо, з 1 вересня Китай обмежує експорт цивільних дронів та обладнання, пов’язаного з їх використанням.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.