Російські окупанти вже пошкодили 274 культурні пам’ятки в Україні – ЮНЕСКО 

З початку повномасштабного вторгнення Росії пошкоджено 274 культурні об’єкти в 14 областях.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Цензор.НЕТ

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“Станом на 26 липня 2023 року ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 274 об’єктів з 24 лютого 2022 року – 117 релігійних об’єктів, 27 музеїв, 98 будівель, що представляють історичний та/або художній інтерес, 19 пам’ятників, 12 бібліотек, 1 архів”, – йдеться на сайті ЮНЕСКО.

Найбільше пошкоджень культурних об’єктів ЮНЕСКО зафіксувало в Донецькій – 78 об’єктів. У Харківській області пошкоджено 55 об’єктів), у Київській – 38, у Луганській – 33 об’єкти. Також є ушкодження у Чернігівській (17), Запорізькій та Сумській (по 12 об’єктів), Одеській та Миколаївській (по 8), Херсонській (6), Житомирській (3), Вінницькій (2) і Дніпропетровській та Львівській областях (по 1).

В ЮНЕСКО зазначили, що проводять попередню оцінку збитків, завданих культурним цінностям, шляхом перехресної перевірки повідомлень про інциденти з кількох надійних джерел.