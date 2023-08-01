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СБУ повідомила про підозру окупанту, який закатував українського військового

01.08.2023

СБУ зібрала доказову базу на ще одного російського загарбника, який закатував українського воїна під час окупації Чернігівщини.

Мова про майора Даніла Кобліка — командира батальйону 74-ї окремої мотострілецької бригади зс рф (м. Юрга, Кемеровська область). У березні 2022 року він брав участь у захопленні селища Лукашівка на Чернігівщині.

Окупанти взяли у полон українського військового та трьох цивільних мешканців. Потерпілих ув’язнили в одному із захоплених гаражів, де російські загарбники облаштували катівню.

Коблік катував українського військовополоненого, намагаючись вивідати в нього розвіддані про Сили оборони на території регіону. Не досягнувши успіху, окупант розстріляв українського воїна з автоматичної зброї. Катував Коблік і інших ув’язнених.

Російському окупанту повідомили про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Він переховується від правосуддя.

Нагадаємо, суд призначив 13 років в’язниці колаборанту з Куп’янська, який хотів вивезти до росії 700 тонн зерна.

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