МВС дозволило складати практичний іспит з водіння необмежену кількість разів

МВС скасувало обмеження на кількість спроб складання практичних іспитів для отримання водійського посвідчення.

У міністерстві зазначили, що впродовж року після закінчення навчання в автошколі та отримання свідоцтва про теоретичну підготовку кандидат має:

Необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту.

Необмежену кількість спроб упродовж двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки для складання практичного іспиту.

Інтервал між складанням теорії або практики (у разі невдачі) становить не менше ніж 10 календарних днів. Результат успішно складеного теоретичного іспиту буде дійсним упродовж одного року, а практичного — два роки.

«Скасування трьох спроб для складання практичного іспитів покликане знизити моральний бар’єр для кандидатів перед складанням іспитів, мінімізувати потенційний корупційний ризик, утвердити орієнтованість на об’єктивну оцінку здібностей кандидата для керування транспортним засобом», — написав Богдан Драп’ятий, заступник міністра внутрішніх справ України.