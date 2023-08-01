Атака дронами по “Москва-Сіті” у РФ – що відомо

У ніч на 1 серпня безпілотники атакували російський бізнес-центр “Москва-сіті” вдруге за три дні.

Як передає Amazing Ukraine, про це пишуть російські Телеграм-канали.

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“Кілька безпілотників під час спроби прольоту до Москви були збиті засобами ППО. Один долетів до тієї ж вежі в “Сіті”, що й минулого разу. Пошкоджено фасад на рівні 21-го поверху. Екстрені служби працюють на місці події”, – повідомив мер Москви Сергій Собянін.

Зазначається, що на 21-му поверсі вежі будівлі, яку атакував безпілотник, розташоване Міністерство економічного розвитку РФ.

Атаку безпілотників 1 серпня підтвердило і міністерсто оборони РФ. Там вкотре заявили, що Москву та область нібито обстріляли українські дрони. Через інцидент росіяни тимчасово закрили аеропорт “Внуково” на приліт та виліт, а літаки перескеровували до інших аеропортів. Станом на ранок роботу аеропорту відновлено.

“Два українські БПЛА знищені засобами ППО над територією Одинцовського та Нарофомінського районів Московської області. Ще один безпілотник був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, зазнав катастрофи”, – заявили в міноборони РФ.