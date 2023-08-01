МЗС викликало посла Польщі через слова міністра про «невдячність» українців

Посла Бартоша Ціхоцького викликали в МЗС України через висловлювання Марціна Пшидача, міністра Канцелярії президента Польщі.

Про це повідомили в міністерстві закордонних справ.

У відомстві польському послу наголосили, що заяви про нібито невдячність українців не відповідають дійсності та є неприйнятними.

«Переконані, що українсько-польська дружба є набагато глибшою за політичну доцільність. Політика не має ставити під сумнів взаєморозуміння та міцність відносин наших народів. Жодні заяви не завадять нам спільно вибороти мир та розбудувати спільне європейське майбутнє», — наголосили в МЗС.

Перед цим міністр Марцин Пшидач у коментарі польським медіа сказав, що Києву «варто було б почати цінувати ту роль, яку Польща відігравала для України в останні місяці та роки».

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