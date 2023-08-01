Новий етап «єВідновлення». Українці можуть отримати компенсацію за знищене житло

В Україні стартував другий етап відновлення житла українців, чию оселю знищили або пошкодили внаслідок бойових дій.

Про це повідомили в Міністерстві відновлення.

З 1 серпня власники знищеного житла можуть подати заяву на отримання компенсації для придбання нової квартири чи будинку через застосунок «Дія». Отримати компенсацію зможуть тільки одноосібні власники житла, яке:

зруйноване через бойові дії після 24 лютого;

не підлягає відновленню;

розміщене на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.

Для подачі заяви потрібно:

подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно (якщо ще не було подане);

подати заяву на отримання компенсації, скориставшись послугою «єВідновлення» в застосунку «Дія»:

Подані заяви розглядатиме спеціальна комісія при органах місцевого самоврядування. Вона обстежувати знищене житло та ухвалюватиме рішення щодо надання компенсації.

Згодом заявки можна буде подавати і через ЦНАП, нотаріуса та орган соціального захисту. Компенсацію видаватимуть у формі електронного житлового сертифікату. З його допомогою можна буде придбати помешкання на первинному чи вторинному ринках.

Раніше в Україні стартувала програма компенсації за пошкоджене житло.

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