Міша Крупін та гурт «Корупція» готують благодійні концерти Україною: музиканти збиратимуть кошти на позашляховики для ЗСУ

У серпні Міша Крупін та гурт «Корупція» дадуть серію благодійних концертів із новою програмою.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба артистів.

Читай також: Теми, які не звикли обговорювати вголос: вийшов перший випуск подкасту від Мішель Андраде та Аліни Гисевої

Не забуваємо, що можливість влаштовувати концерти відбувається завдяки нашим хлопцям та дівчатам, які щодня боронять нас від ворога. Кожен виступ артистів – це можливість відволіктися від щоденного стресу та отримати на якийсь час позитивні емоції, натомість частина коштів з проданих квитків буде передана на потреби ЗСУ. Серед яких буде допомога по збору коштів на придбання позашляховиків для спецпідрозділу Головного управління розвідки МО України Kraken.

Міша Крупін та «Корупція» відвідають Одесу (5 серпня) та Львів (12 серпня).

Одеський концерт буде особливим. Міша Крупін доєднається до благодійної ініціативи Kontramarka HELP та літнього театру GORSAD. Головна мета проєкту – зібрати кошти, аби допомогти військовим захищати повітряний простір Одеси.

З початку повномасштабної війни Міша Крупін став волонтером: він організовує збори для ЗСУ, завдяки концертній діяльності купує автівки та особисто відвозить їх на передову. Допомагає з військовою амуніцією та іншими необхідними атрибутами для наших захисників на Харківському, Запорізькому, Донецькому та інших напрямках. Особливо допомагає рідному місту Харкову.

Під час виступу буде звучати виключно україномовна програма. Адже після повномасштабного вторгнення рф, музикант не тільки переклав усі відомі хіти проєкту «Корупція», а ще й почав писати українською нові пісні.

Початком трансформації для Міші Крупіна були перші потужні релізи : «Їб@ште», «У нашому місті», «Палає», від них аж підгорає у рашистів й натомість — неабияк заряджає героїв на передовій! Після них світ побачив треки «Світло», «До Краю Світу» та «Білгород», записаний із Сашою Чемеровим та Колею Сєргою. Кліп на пісню «До Краю Світу» вже зібрав понад 3 мільйони переглядів на YouTube.

«Я хочу, щоб нова «Корупція» стала голосом народу. Тому що пісні, які я написав під час війни, стосуються всіх нас. І вони будуть зрозумілі кожному.» — зазначив музикант.

Виступи відбудуться в українських містах у такі дати:

• 5 серпня — Одеса (Літній театр GORSAD);

• 12 серпня — Львів (Malevych).

Квитки можна купити за посиланням: https://mkrupin.com/