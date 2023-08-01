Дніпропетровського воєнкома підозрюють в незаконному збагаченні (фото)

Керівника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підозрюють в незаконному збагаченні.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, під час дії воєнного стану воєнком оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у місті Дніпро. Також він зареєстрував на родича підприємство, яке викупило приміщення площею близько 500 м кв.

В МВС зазначили, що за час воєнного стану воєнком придбав майна на $350 тис.

Вартість майна значно перевищує законні доходи воєнкома. Зараз вирішують питання повідомлення посадовцю про підозру та обрання запобіжного заходу.

Це не перший випадок, пов’язаний із незаконним збагаченням. Нещодавно одеський воєнком Євген Борисов потрапив у скандал внаслідок публікацій ЗМІ про наявність у його близьких родичів елітної нерухомості та авто за кордоном. Наприкінці червня за дорученням президента Володимира Зеленського його звільнили з посади начальника Одеського обласного військкомату.

Правоохоронці спіймали Борисова у Києві 24 липня, коли він намагався переховуватись з використанням «елементів конспірації».

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