Словаччина передала Україні САУ Zuzana 2

Україна отримала перші дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2, виробництво яких спільно фінансують Данія, Норвегія та Німеччина, повідомив прем’єр-міністр Словаччини Людовіт Одор на церемонії передання озброєння в словацькому місті Дубниця-над-Вагом. На передачі гаубиць у Дубниці був присутній посол України Мирослав Кастран.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Як повідомляється, загалом планують передати 16 гаубиць, загальна вартість проєкту перевищує EUR90 млн. Найближчими місяцями “Конструкта-Дефенс” передасть ще 14 гаубиць, остання з яких має прибути в Україну наступного року. “Проєкт вартістю понад EUR90 мільйонів фінансують Норвегія, Данія та Німеччина”, – пише Dennik N.

“Це доказ того, що ситуація змінюється, і Росія не досягає успіху у своїх амбіціях втомити нас, залякати і шантажувати, наприклад, ядерними погрозами. Дякую урядам Словаччини, Норвегії, Данії та Німеччини. Цей проєкт є прикладом успішної співпраці та основою нової співпраці у військово-технічній сфері між Словаччиною та Україною”, – сказав Кастран, наголосивши, що наразі дуже важлива швидкість постачання систем озброєння.

За словами Одора, якість гаубиць Zuzana 2 також є доказом того, що Словаччина може виробляти сучасну техніку, яка відповідає найсуворішим міжнародним вимогам. “Конструкта-Дефенс” уже веде переговори з українською збройовою компанією про подальшу співпрацю, результатом якої має стати прототип нової гаубиці.