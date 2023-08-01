У віці 25 років помер актор Ангус Клауд: рідні розповіли, що могло стати причиною

У вівторок, 1 серпня, стало відомо, що у віці 25 років помер Ангус Клауд — американський актор , відомий за серіалом каналу НВО «Ейфорія».

Актор пішов з життя у понеділок у своєму будинку в Окленді, штат Каліфорнія, США.

Станом на день вівторка причини смерті не оприлюднили. Але видання TMZ пише, що мати Клауда, яка знайшла його бездиханне тіло, говорила під час виклику медиків про відсутність пульсу і «можливе передозування» .

Рідні актора також зазначили, що лише тиждень тому помер батько Агнуса Клауда, і актор «інтенсивно боровся з цією втратою».

«Ангус відкрито говорив про свої проблеми з психічним здоров’ям. Ми сподіваємося, що його відхід може стати нагадуванням іншим про те, що вони не самотні й не повинні боротися з цим самотужки, мовчки», — йдеться в заяві родини Клауда.

Чим відомий актор Ангус Клауд

Клауд народився 10 липня 1998 року в Окленді, але багато його родичів проживає в Ірландії. Туди Клауд збирався переїхати до того, як його запросили до серіалу «Ейфорія». Саме в Ірландії відбувся похорон батька Агнуса.

Ангус Клауд навчався у Школі виробничого дизайну в Оклендській школі мистецтв. Під час роботи в забігайлівці у Брукліні, Ньо-Йорк його помітила агент серіалу «Ейфорія» каналу НВО. Зрештою Клауд зіграв у шоу одну з головних ролей, яка стала його акторським дебютом. Клауд знявся в обох сезонах, які вийшли у 2019 і 2022 роках.

Також Агнус Клауд встиг взяти участь у фільмах «Північний Голлівуд» (2021), «Речі, які вони несли» (2022) і «Ваш щасливий день» (2022).

«З важким серцем нам довелося сьогодні попрощатися з неймовірною людиною. Нас заспокоює лише те, що тепер Ангус возз’єднався зі своїм батьком, який був його найкращим другом. Ми сподіваємося, що світ пам’ятає його за гумор, сміх та любов до всіх», — йдеться у заяві рідних актора.

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