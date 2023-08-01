У Києві з монументу “Батьківщина-Мати” демонтували герб СРСР

Сьогодні, 1 серпня, в Києві повністю демонтували радянський герб з монументу “Батьківщина-мати”. Повністю роботи із заміни герба на український тризуб мають завершитися до Дня незалежності, 24 серпня.

Про це інформує Amazing Ukraine.

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“Демонтаж радянського герба з монумента Батьківщина-Мати завершено Фух, реально якось легше стало без цього ла**а”, – написав він.

На щиті, який тримає у лівій руці “Батьківщина-Мати” робітники-висотники розібрали головні символи соціалізму — серп та молот.

Серп і молот передадуть до Музею історії України у Другій Світовій війні.

Скульптура, висотою понад 102 метри та вагою 450 тонн, яка стоїть на правому березі над Дніпром вже 42 роки, пережила головну зміну — декомунізувалась.

Фото: Дмитро Ларін / УП Фото: Дмитро Ларін / УП

“Ще мінус радянщина. Продовжуються роботи по демонтажу гербу срср на монументі, який скоро буде називатись “Україна-мати“, – прокоментував нинішні роботи ексміністр Олександр Ткаченко.