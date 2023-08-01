51 грн за пісні Лепса: суд ухвалив вирок молодику, що із друзями гучно слухав російську попсу у Львові

20-річний одесит Лук’ян Зайцев, який разом із друзями в центрі Львова гучно слухав в машині пісню російського виконавця Григорія Лєпса, отримав штраф.

Галицький районний суд покарав хлопця за дрібне хуліганство та призначив штраф у розмірі 51 грн. Крім цього, він має сплатити 537 грн судових витрат. Про це інформує ZAXID.NET.

7 травня 2023 року в центрі Львова журналіст Роман Гурський зробив зауваження водію та пасажирам автомобіля Range Rover, які гучно слухали пісню російського виконавця Григорія Лєпса, що публічно підтримав російську агресію в Україні.

Один з молодиків намагався вибити телефон у перехожого, який знімав інцидент на камеру, і вдарити чоловіка по обличчю.

Після розголосу поліцейські визначили, що за кермом автомобіля був 26-річний мешканець Донецької області, а агресивним пасажиром виявився 20-річний одесит Лукʼян Зайцев.

Молодих людей затримали, супроводили у районне управління поліції, де перевірили на причетність до рф. Там вони отримали повістки від військових.

8 травня з’явилось вибачення одного з пасажирів.

На судове засідання Зайцев не зʼявився. Суддя Галицького райсуду Ірина Волоско визнала Лук’яна Зайцева винним у дрібному хуліганстві та призначила штрафу. Постанову суду можна оскаржити в апеляційному суді.

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