Український агроекспорт за перше півріччя досяг майже $12 млрд

Обсяг експортованої у першому півріччі поточного року української агропромислової продукції становив 11,8 млрд дол.

Як передає Amazing Ukraine, про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин.

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Вона уточнила, що наразі ця оцінка є попередньою.

Загальна маса експортованої продукції українського АПК становить 36,4 млн тонн. При цьому у ТОП-5 позицій за експортною виручкою увійшли кукурудза (16,7 млн тон – 3,4 млрд дол.), соняшникова олія (2,8 млн тонн – 2,7 млрд дол.), пшениця (8,5 млн тонн – 1,7 млрд дол.) соєві боби (1,8 млн тонн – 0,7 млрд дол.) та соняшникова макуха (2 млн тонн – 0,5 млрд дол.).

Світлана Литвин повідомила, що близько 50% експортної виручки надійшло з країн ЄС. При цьому найбільшими імпортерами української агропромислової продукції серед країн-членів ЄС є Румунія, Польща, Іспанія, Нідерланди та Італія.