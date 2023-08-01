Осетровий Супермісяць: ввечері 1 серпня українці зможуть побачити унікальне астрономічне явище

Ввечері 1 серпня 2023 року українців чекає яскраве астрономічне явище — Супермісяць. У серпні його ще називають Осетровим.

Сhas News пояснює, що це означає, чи несе воно небезпеку для здоров’я і чому подія отримала «рибну» назву.

Супермісяць у серпні 2023

Повний місяць, або повня у серпні 2023 відбудеться двічі:

1 серпня о 21:31 за Києвом,

31 серпня о 4:35 за Києвом.

В ніч з 1 на 2 серпня Місяць опиниться на відстані 357 530 км від Землі (зазвичай — 384 400 км). У цей час Місяць виглядатиме більшим та яскравішим ніж зазвичай, а також може набути рожевого відтінку.

Осетровий Супермісяць — чому така назва

Повню у серпні називають «осетровою». Ця назва прийшла до нас з Америки. Справа у тому, що в цей час Великі озера Північної Америки наповнює найбільша риба регіону — осетер.

А от Супермісяць 30 серпня матиме назву Блакитний.

Що таке Супермісяць

Супермісяць — це не офіційний астрономічний термін. Це слово вперше використав американський астролог Річард Нолле у статті 1979 року для журналу Dell Horoscope. Він описав це явище як «новий або повний місяць у момент максимального, або майже максимального (до 90%) зближення з Землею на заданій орбіті».

Отже, супермісяць, або суперповня — це явище, коли повний Місяць підходить найближче до Землі. У цей час супермісяць виглядає на 7% більшим і на 16% яскравішим, ніж звичайний повний Місяць.

Як супермісяць впливає на людину

Під час повного Місяця потрібно контролювати свої емоції, адже повня робить людей збудженими і імпульсивними. Водночас, повний Місяць надає людині додаткової енергії. Отже на повню і кілька наступних днів варто бути терпимими, зважувати свої вчинки і направляти енергію на корисне.

У період супермісяця його енергетичний вплив на землю і її мешканців зростає. Втім супермісяць, попри деякі забобони, не викликає великих потопів, землетрусів, цунамі чи вивержень вулканів. Суперповня лише спричиняє трохи вищі припливи, ніж звичайні.

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