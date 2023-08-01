В окупованому Севастополі пролунав потужний вибух (відео)

Ввечері 1 серпня близько 18:00 в окупованому Севастополі пролунав потужний вибух.
Про це повідомляють користувачі соцмереж. Також свідки підтвердили вибух Суспільному.
Кримські Telegram-канали стверджують, що вибух стався у районі селища Цукрова Головка. Там, зокрема, розташована ТЕЦ, а також російські склади зброї, боєприпасів, техніки та військового майна.
https://t.me/chp_sevastopol/18917
Місцеві мешканці пишуть, що вибух було чути з різних районів міста, а в припаркованих автівках спрацювала сигналізація.
Над місцем вибуху здійнявся «гриб» диму.
https://t.me/chp_sevastopol/18921
Окупаційна влада в Криму поки не коментувала вибух.
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