В Україну прибула партія акумуляторів Tesla Powerwall – Мінцифра

В Україну прибула партія акумуляторів Tesla Powerwall обсягом 508 одиниць. Вони були поставлені Польщею.

Як передає Amazing Ukraine, про це в Telegram написав Михайло Федоров.

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Акумулятори будуть використовуватися в осінньо-зимовий період для підтримки життєдіяльності дитячих садочків, шкіл, закладів охорони здоров’я та інших об’єктів критичної інфраструктури. Крім цього, Tesla Powerwall забезпечуватимуть безперебійність мобільного зв’язку.

Очільник Мінцифри наголосив, що в України є позитивний досвід експлуатації Tesla Powerwall. У 2022 році наша країна отримала від союзників 50 одиниць таких енергосховищ. Їх використовували для забезпечення електроенергією медичних установ на деокупованих територіях.

Федоров подякував польському уряду за поставлене обладнання. Крім цього, чиновник висловив подяку північноамериканській компанії Tesla за оперативне відвантаження акумуляторів.