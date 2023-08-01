Сотня обшуків по всій країні: правоохоронці викрили масштабну схему ухиляння від військової служби

Правоохоронці викрили ще одну масштабну схему, за якою військовозобов’язані громадяни уникали військової служби та виїжджали за кордон.

У ході виявлення злочинної діяльності одночасно провели майже 100 обшуків на території Києва, Київської, Полтавської, Вінницької, Дніпропетровської, Закарпатської, Львівської, Одеської, Житомирської, Івано-Франківської та Черкаської областей, повідомили в Національній поліції.

Правоохоронці встановили, що службові особи Білгород-Дністровського РТЦК та СП спільно з членами військово-лікарської комісії налагодили схему видачі довідок про визнання особи непридатною до військової служби.

Грошова винагорода за «послугу» могла становити до $10 тис.

«Ухилянти» ставали на облік в Білгород-Дністровському РТЦК та СП, проходили ВЛК та за її результатами визнавались непридатними до військової служби і виключені з військового обліку за станом здоров’я.

Правоохоронці встановили, що «клієнти» навіть не прибували до Білгород-Дністровського, а у подальшому використовували отримані документи для виїзду за кордон.

Для прикриття своєї злочинної діяльності службові особи Білгород-Дністровського РТЦК та СП знищили частину службових документів — особових справ, облікових карток та медичної документації.

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