В Україні вже повністю або частково відновлено понад 750 медзакладів – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в Україні вже повністю або частково відновлено понад 750 медзакладів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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“Понад 750 медзакладів у різних куточках України відновлено повністю або частково”, – сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, найбільше – в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській і Чернігівській областях.

“Ворог знищує українські лікарні, але ми будемо їх відновлювати. Мета – не просто повернути те, що було, а зробити в медицині якісний крок уперед після нашої перемоги”, – заявив прем’єр.