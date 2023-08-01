Дайжест: Новини Дня – 01.08.2023

Сьогодні, 1 серпня 2023 року, команда Amazing Ukraine пропонує вашій увазі компактний огляд найважливіших новинних подій, які відбулися в Україні та світі протягом минулого дня. Заголовки, короткі описи та ключові факти допоможуть вам швидко ознайомитися з основними подіями та тенденціями.

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◾️ Для Харківщини погодили 38 проєктів відбудови на ₴540 мільйонів

Фонд ліквідації наслідків збройної агресії погодив 38 проєктів відбудови на Харківщині на загальну суму понад 540 млн грн. Читай більше тут ➡

◾️ В Україні запустили сайт із вакансіями у ЗСУ

В Україні запустили сайт із вакансіями у Силах оборони на якому представлені вакансії різного профілю: від бойових і медичних до креативних та айтішних. Читай більше тут ➡

◾️ Стартував новий етап програми доступної іпотеки на житло “єОселя”

1 серпня набули чинності ухвалені Урядом зміни до Постанови КМУ №856. Відтепер подати заявку на участь в програмі можуть ветерани війни, учасники бойових дій, ВПО та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу. Читай більше тут ➡

◾️ Російські окупанти вже пошкодили 274 культурні пам’ятки в Україні – ЮНЕСКО

З початку повномасштабного вторгнення Росії пошкоджено 274 культурні об’єкти в 14 областях. Читай більше тут ➡

◾️ США уклали угоди з Болгарією та Південною Кореєю про постачання Україні боєприпасів

Адміністрація Байдена прагне збільшити обсяги постачання боєприпасів для України, щоб підтримати контрнаступ Сил оборони. США вже уклали угоди з Болгарією та Південною Кореєю щодо постачання снарядів в Україну та ведуть переговори з Японією про те саме. Читай більше тут ➡

◾️ Словаччина передала Україні САУ Zuzana 2

Україна отримала перші дві самохідні артилерійські установки Zuzana 2, виробництво яких спільно фінансують Данія, Норвегія та Німеччина, повідомив прем’єр-міністр Словаччини Людовіт Одор на церемонії передання озброєння в словацькому місті Дубниця-над-Вагом. На передачі гаубиць у Дубниці був присутній посол України Мирослав Кастран. Читай більше тут ➡

◾️ Атака дронами по “Москва-Сіті” у РФ – що відомо

У ніч на 1 серпня безпілотники атакували російський бізнес-центр “Москва-сіті” вдруге за три дні. Читай більше тут ➡

◾️ Міша Крупін та гурт «Корупція» готують благодійні концерти Україною: музиканти збиратимуть кошти на позашляховики для ЗСУ

У серпні Міша Крупін та гурт «Корупція» дадуть серію благодійних концертів із новою програмою. Читай більше тут ➡

◾️ Буковинський урочистий вінок з ковилою додали до Нацпереліку культурної спадщини

Буковинський урочистий вінок з ковилою внесено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Читай більше тут ➡

◾️ Аудіолистівки, власні марки та «Пошта добра»: Укрпошта представила власний корнер на маркеті KYIVNESS

Укрпошта представила власний корнер на керованому маркеті KYIVNESS. Подія відбулась в київському готелі Bursa, який на два дні об’єднав під своїм дахом вишукані бренди, вінтажні та ресейл колекції, постійних резидентів та нові імена. Спеціально для гостей маркету Головна пошта країни підготувала унікальну можливість: створити власну поштову марку з будь-яким зображенням. І не тільки. Читай більше тут ➡

◾️ В Україну прибула партія акумуляторів Tesla Powerwall – Мінцифра

В Україну прибула партія акумуляторів Tesla Powerwall обсягом 508 одиниць. Вони були поставлені Польщею. Читай більше тут ➡

◾️ В Україні вже повністю або частково відновлено понад 750 медзакладів – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в Україні вже повністю або частково відновлено понад 750 медзакладів. Читай більше тут ➡