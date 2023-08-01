2 серпня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 2 серпня

Сьогодні — Міжнародний день пам’яті про нацистський геноцид ромів. В часи Другої світової ромська етнічна група найбільше потерпіла від вбивств нацистів у відсотковому співвідношенні. День пам’яті започаткували у 1966 році на згадку про ніч з 2 на 3 серпня 1944 року, коли у нацистському таборі смерті Аушвіц-Біркенау у газових камерах знищили 2897 ромів. З 23 тис. депортованих ромів у цьому таборі загинуло понад 20 тис. Загалом від рук нацистів померло до 1,5 млн ромів.

У Північній Македонії — День республіки

В Гаяні — День свободи.

У ДР Конго вшановують пам’ять жертв Другої конголезької війни. Вона забрала життя до 5,4 млн осіб. Ще понад 2 млн осіб стали біженцями.

В Азербайджані — День азербайджанського кіно.

У Коста-Риці — День Богоматері ангелів.

Яке релігійне свято 2 серпня

Православні вшановують пам’ять біблійного пророка Іллі.

Він народився у Фесфії Галаадській за 900 років до Різдва Христового. З малих літ увірував в Бога, зрештою поселився в пустелі, жив у молитві й суворому пості. Він закликав людей перестати вклонятися ідолам і увірувати в Єдиного Бога.

Перекази приписують Іллі різні дива. Іконописці зображають пророка під час його вознесіння на небеса — на вогненній колісниці, запряженій четвіркою крилатих коней.