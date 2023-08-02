Росія масовано атакувала Київ дронами: знищено всі повітряні цілі

Протиповітряна оборона знищила всі понад десять дронів-камікадзе типу Shahed, які групами заходили в повітряний простір Києва вночі 2 серпня.

Про це заявили у Київській міської військової адміністрації.

Уламки дронів впали у Солом’янському, Голосіївському та Святошинському районах столиці.

Пошкоджень зазнали нежитлові приміщення та дорожнє покриття.

Зокрема, у Солом’янському районі через падіння уламків БпЛА зазнало пошкоджень нежитлове приміщення.

У Святошинському горіло дерево.

Інформація про вибух у Голосіївському районі після прибуття фахівці на місце не підтвердилася.

Жертв і постраждалих під час нічної атаки в столиці немає.

Нагадаємо, що сили ППО почали збивати безпілотники, які ворог спрямував на столицю, о пів на третю ночі 2 серпня.

Також цієї ночі росія намагалася завдати ударів безпілотниками і по іншим регіонам України. Під загрозою була Вінниччина, Житомирщина, Чернігівщина та Одещина, а також населені пункти вздовж гирла Дунаю.

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