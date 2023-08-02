Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 2 серпня

За минулу добу українські військові ліквідували 540 окупантів та 15 безпілотників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян станом на 1 серпня орієнтовно склали:

особового складу — близько 247230 (+540) осіб ліквідовано,

танків — 4217 (+1) од,

бойових броньованих машин — 8213 (+8) од,

артилерійських систем — 4866 (+27) од,

РСЗВ — 700 (+1) од,

засоби ППО — 463 (+1) од,

літаків — 315 (+0) од,

гелікоптерів — 311 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4042 (+15),

крилаті ракети — 1347 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 7349 (+25) од,

спеціальна техніка — 718 (+0).

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