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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 2 серпня

02.08.2023

За минулу добу українські військові ліквідували 540 окупантів та 15 безпілотників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян станом на 1 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 247230 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків — 4217 (+1) од,
  • бойових броньованих машин — 8213 (+8) од,
  • артилерійських систем — 4866 (+27) од,
  • РСЗВ — 700 (+1) од,
  • засоби ППО — 463 (+1) од,
  • літаків — 315 (+0) од,
  • гелікоптерів — 311 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4042 (+15),
  • крилаті ракети — 1347 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7349 (+25) од,
  • спеціальна техніка — 718 (+0).

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