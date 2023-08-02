Вночі окупанти атакували Київ дронами – сили ППО збили всі цілі

Сили протиповітряної оборони України знищили всі “шахеди”, якими Росія атакувала Київ сьогодні вночі, 2 серпня.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють Українські новини.
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Зазначається, що групи безпілотників заходили у повітряний простір столиці України одночасно із кількох напрямків. Проте силами і засобами ППО усі повітряні цілі, а це понад 10 дронів типу Shahed, були виявлені та знищені.
“Внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей сталося падіння уламків в Солом’янському районі столиці. Також зафіксовано падіння уламків в Святошинському районі”, – написав олова КМВА Сергій Попко.
Згідно з даними Кличка, внаслідок ворожої атаки на столицю та падіння уламків БпЛА в Солом’янському районі пошкоджене нежитлове приміщення, а у Святошинському районі було загоряння дерева.
За словами очільника Києва, інформація про вибух в Голосіївському районі на місці не підтвердилася.
Внаслідок атаки ворожих безпілотників жертв і потерпілих у столиці немає, додав Кличко.
Водночас КМВА повідомляє, що зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі. “Частини дрона впали на дитячий майданчик. В іншому місці району відбулося загоряння нежитлового приміщення. Інформація щодо потерпілих відсутня. Підрозділи ДСНС працюють на місцях”, – повідомили в адміністрації.
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