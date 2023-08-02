Росіяни вдарили дронами по об’єктах інфраструктури на Одещині: пошкоджено елеватор

В ніч на 2 серпня росія ударними дронами атакувала об’єкти портової та промислової інфраструктури на Одещині, там виникли пожежі. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив Олег Кіпер, голова військової адміністрації.

«Внаслідок атаки на об’єктах портової та промислової інфраструктури регіону виниклі пожежі, пошкоджено елеватор. На місці працюють всі відповідні служби. Станом на 05:30 даних про постраждалих не надходило. Остаточні дані та результати бойової роботи будуть від військового командування», — написав Кіпер.

В Оперативному командуванні «Південь» уточнили, що безпілотники типу «Shahed-136» по Одещині випустили з Азовського моря через Чорне. Ціллю ворога були об’єкти портової та промислової інфраструктури регіону. Сили протиповітряної оборони невпинно працювали майже 3 години.

«Внаслідок атаки виниклі пожежі на промислових та портових об’єктах, пошкоджено елеватор. Рятувальні служби працюють. Станом на 05:30 даних про постраждалих не надходило. Остаточна інформація та результати бойової роботи уточнюються», — додали в ОК «Південь».

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