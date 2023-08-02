У Санкт-Петербурзі знову намагалися спалити військкомат — росЗМІ (відео)

У російському місті Санкт-Петербург ввечері 1 серпня невідома дівчина намагалася підпалити будівлю військкомату, російські Telegram-канали пишуть, що це вже третя спроба спалити військкомат.

Про це пише російський Telegram-канали «Baza» і опублікував відео моменту підпалу військкомату.

https://t.me/bazabazon/20112

За інформацією Telegram-каналу «Shot», спроба підпалу військкомату у Петербурзі сталася на Англійському проспекті.

«Ймовірно дівчина в хустці кинула до входу пляшку із запальною сумішшю, після чого зникла з місця злочину. Співробітники військкомату змогли самі загасити вогонь, винуватицю розшукує поліція», — повідомив канал.

Нагадаємо, 1 серпня дрон знову атакував бізнес-центр «Москва-сіті» у столиці рф.

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