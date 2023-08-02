Українська ППО вночі знищила 23 ворожі «шахеди»

Уночі на 2 серпня російські війська атакували Україну іранськими ударними безпілотниками «Shahed-136/131». Сили ППО знищили 23 дрони.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Пуски «шахедів» здійснювались із трьох напрямків — Курськ, Приморсько-Ахтарськ (рф), Чауда (Крим).

«Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА. Більшість «шахедів» знищено на Київщині та Одещині. На жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області», — йдеться у повідомленні.

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