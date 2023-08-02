На Одещині військовий бухгалтер привласнив понад 10 млн із зарплат морпіхів

Служба безпеки України викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів в одному з окремих батальйонів морської піхоти ЗСУ на Одещині.

Схему організував бухгалтер підрозділу військової частини. Він нараховував зарплату і премію на рахунки своїх знайомих, які не входять до складу батальйону та взагалі не проходять службу в Збройних силах України. Посадовець зміг вкрасти понад 10 млн бюджетних гривень і купив Audi Q7, гаджети та побутову техніку.

Також СБУ знайшла майже 2,5 млн привласнених гривень на банківських картках його знайомих, яким посадовець нібито позичив кошти.

Військовому бухгалтеру повідомили про підозру за ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення і розтрата майна, йому загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила три міжнародні групи, які переправляли ухилянтів за кордон.

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