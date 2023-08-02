Фотоісторія. 2 серпня 1989 року сталася трагедія на Київському головпоштамті — загинуло 11 людей

2 серпня 1989 року в Києві на площі Жовтневої революції (нині — Майдан Незалежності) обвалилася конструкція на вході в Головпоштамт. Загинуло 11 людей.

Обвалення сталось о 16 годині 20 хвилин. У цей час біля колон головпоштамту традиційно збиралися кияни та гості столиці на зустрічі та побачення. А того дня люди ще й шукали прихистку від дощу. І тільки будівельні риштування унеможливили набагато більшу кількість жертв.

Одразу після обвалу правоохоронці, пожежники та звичайні перехожі кинулись розбирати завал, під яким опинилося 13 людей. Двох вдалося врятувати, хоча один з них позбувся обох ніг. Серед жертв, крім п’яти українців, були також шестеро росіян. Серед них і дванадцятирічний хлопчик.

Влада звинуватила в обвалі неякісне будівництво сталінських часів. Проте експерти говорять, що справжньою причиною обвалу стало порушення техніки безпеки під час ремонтних робіт. Очевидці стверджували, що суттєві деформації головпоштамту можна було побачити ще за день до трагедії.

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