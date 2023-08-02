Від початку війни до 50 тисяч українців втратили одну або кілька кінцівок — WSJ

З початку повномасштабної війни від 20 до 50 тис. українців втратили одну або кілька кінцівок.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на українську благодійну організацію Hope Foundation та німецького виробника протезів Ottobock.

Видання робить свої висновки згідно з «даними протезних компаній, лікарів і благодійних організацій». Журналісти вважають, що кількість людей із ампутацією може бути більшою.

Згідно з даними благодійної організації Houp Foundation, через війну серйозні поранення дістали 200 тис. людей, а ампутації потребують близько 10%.

Зазначається, що вартість сучасних протезів може сягати €50 тис., у той час як українські військові отримують у разі поранення приблизно €20 тис.

У Першій світовій війні кінцівки втратили близько 67 тис. німців та 41 тис. британців.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.