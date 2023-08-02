СБУ затримала двох коригувальників, які наводили удари рф по Харкову

У Харкові піймали двох інформаторів рф, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об’єкти удари окупантів.

Про це повідомляє СБУ.

За даними спецслужби, зрадниками виявилися двоє безробітних мешканців Харкова.

Злочинці їздили по місту на велосипедах і знімали місця, де, на їхню думку, дислокуються українські військовослужбовці.

Потім фігуранти відмічали ці локації на гугл-карті та відправляли скриншоти з відмітками до свого куратора з рф, додали в СБУ.

Правоохоронці затримали обох учасників групи «на гарячому» під час збору даних про дислокацію одного з підрозділів Сил оборони.

Зрадникам вже повідомили про підозру, їм загрожує до 12 років тюрми.

«Також у межах кримінального провадження перевіряється їхня причетність до наведення по Харкову російських дронів-камікадзе «Шахед» під час нічної атаки 1 серпня цього року», — розповіли в СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру окупанту, який закатував українського військового.

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