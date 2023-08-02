Суд заочно заарештував екснардепа від ОПЗЖ Вадима Рабіновича

Суд заочно обрав запобіжний захід ексдепутату від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє ДБР.

Уточнюється, що повідомлення про підозру скеровано відповідно до запиту про міжнародну правову допомогу до Ізраїлю.

У бюро додають, що депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва ЄС антиукраїнську пропагандистську інформацію.

Нагадаємо, 26 липня колишньому народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу оголосили підозру у державній зраді.

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