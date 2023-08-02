«Вагнерівці» зводять фортифікаційні споруди на полігоні у Білорусі (фото)

Найманці ПВК «Вагнера» зводять фортифікаційні споруди на полігоні «Репіща» під Осиповичами, який розміщений у Білорусі.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Полігон розташований за 15 км від наметового табору «вагнерівців» у селі «Цель».

На знімку, зробленому компанією Planet Labs 31 липня, можна помітити скупчення будівельної та інженерної техніки, поміченої у 3-й колоні ПВК «Вагнера», що прибула до Білорусі 17 липня. А також будівництво численних фортифікаційних споруд на території полігону.

Не виключено, що це можуть бути землянки біля яких помічені легкові автомобілі та світло-сірі мікроавтобуси УАЗ, які також були присутні в 3-й колоні найманців.

Цілком ймовірно, що фортифікації будуються насамперед для проведення тренувань. Наприклад, для відпрацювання штурму окопів.

Варто зазначити, що 30 липня на провагнерівських Telegram-каналах з’явилося фото та відео, на яких видно будівництво укріплень у лісовому масиві. Заявлялося, що «проходить облаштування основного військового табору в районі населеного пункту Цель».

На опублікованих кадрах можна побачити, що землянки обладнуються і печами, що, ймовірно свідчить про підготовку цих споруд для використання і у зимовий період.

Точну локацію розташування землянок на фото не встановлено, але не виключено, що ці фото можуть бути з території Осиповичського полігону.

Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили супутникові знімки на яких видно збільшення кількості «вагнерівців» у Білорусі.

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