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«єОселя» розширюється. Більше українців можуть отримати пільговий кредит на житло

02.08.2023

Програма «єОселя» розширюється, завдяки чому більше українців зможуть отримати пільговий кредит на житло.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Держава забезпечить кредитами під 7% річних:

  • ветеранів війни та членів їхніх сімей; учасників бойових дій; людей, які отримали інвалідність внаслідок війни; родини загиблих ветеранів та воїнів;
  • внутрішньо переміщених осіб;
  • громадян України без власного житла або у власності яких менше ніж 52,5 кв. метра для однієї людини та додатково 21 кв. метр на кожного наступного члена сім’ї.

За словами міністра, фінансів вистачить на близько 5 тис. українських сімей на цьому етапі. Подати заявку можна в додатку «Дія».

Раніше програма була доступна тільки для захисників і їхніх сімей, а також для педагогів та науковців.

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