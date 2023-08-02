Податкові пільги з 1 серпня втратили майже 55 тисяч компаній

З набуттям 1 серпня чинності законом щодо повернення довоєнної системи оподаткування податкові пільги втратили 54,9 тис. підприємств.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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«За даними Державної податкової служби, станом на початок травня загальна кількість компаній, що користувалися особливостями оподаткування, складала 56 542 бізнеси. Протягом періоду, коли Верховна Рада приймала закон про скасування податкових пільг, їх кількість суттєво не змінилася: на останній день липня Опендатабот нарахував 54 896 бізнесів», – йдеться в повідомленні.
За інформацією сервісу, серед найбільших за оборотом компаній до останнього на пільговому оподаткуванні залишалися ТОВ «Фора» та ТОВ «Вигідна покупка», яка володіє мережею магазинів «Аврора».
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