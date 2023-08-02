Путін та Ердоган домовились про візит російського президента в Туреччину

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та володимир путін домовилися про зустріч. Її дата поки не відома.

Про це повідомляє канцелярія турецького лідера.

Про візит російського президента до Туреччини очільники країн домовились під час телефонної розмови. Також Ердоган заявив, що не слід підвищувати напруженість під час російсько-української війни та наголосив на важливості «зернової угоди».

За словами президента, Туреччина продовжить докладати зусиль для продовження Чорноморської ініціативи.

Під час поїздки путіна в Туреччину його не зможуть арештувати за ордером Міжнародного кримінального суду. Анкара не ратифікувала Римський статут та не визнає його рішень.

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