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Від початку року Вища рада правосуддя звільнила 222 судді

02.08.2023

Вища рада правосуддя України (ВРП) звільнила 222 суддів упродовж семи місяців поточного року. З них за загальними обставинами було звільнено 220 суддів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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За загальними обставинами звільнено 220 суддів. Зокрема 206 суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку, з яких:

  • 89 суддів місцевих суддів;
  • 94 судді апеляційних судів;
  • 16 суддів Верховного суду;
  • 4 судді Верховного суду України;
  • 1 суддя Вищого господарського суду України;
  • 2 судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Зазначається, що із цієї кількості суддів ВРП звільнила 14 у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням, з яких 13 суддів місцевих судів і 1 суддя Верховного суду.

“За особливими обставинами ВРП звільнила 2 суддів, а саме за вчинення істотного дисциплінарного проступку”, — йдеться у повідомленні.

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