Від початку року Вища рада правосуддя звільнила 222 судді

Вища рада правосуддя України (ВРП) звільнила 222 суддів упродовж семи місяців поточного року. З них за загальними обставинами було звільнено 220 суддів.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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За загальними обставинами звільнено 220 суддів. Зокрема 206 суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку, з яких:
- 89 суддів місцевих суддів;
- 94 судді апеляційних судів;
- 16 суддів Верховного суду;
- 4 судді Верховного суду України;
- 1 суддя Вищого господарського суду України;
- 2 судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Зазначається, що із цієї кількості суддів ВРП звільнила 14 у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням, з яких 13 суддів місцевих судів і 1 суддя Верховного суду.
“За особливими обставинами ВРП звільнила 2 суддів, а саме за вчинення істотного дисциплінарного проступку”, — йдеться у повідомленні.
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