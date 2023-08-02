Чеський президент дозволив ще 14 громадянам воювати в Україні

Президент Чехії Петр Павел дозволив ще 14 громадянам брати участь у війні проти росії на боці України.

Про це пише видання iROZHLAS.

По закону, якщо чехи хочуть легально брати участь у бойових діях в інших країнах, вони повинні спочатку попросити у президента дозволу. Порушникам загрожує кримінальне переслідування.

Загалом вирушити в Україну дозволили вже 146 громадянам країни. Із них 132 людини отримали дозвіл від колишнього президента Мілоша Земана.

Ще вісьмом людям Петр Павел у дозволі воювати на боці України відмовив. Причини у президента не озвучують.

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