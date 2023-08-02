Огляд і спростування пропаганди за 27 липня — 2 серпня

Chas News продовжує щотижневі огляди і розвінчання російської пропаганди. Редакція проаналізувала медіа-простір за останні дні та обрала найцікавіше.

Чому Chas News робить огляд пропаганди

Китайський мислитель і стратег Сунь-Дзи у своєму трактаті «Мистецтво війни» писав:

«Той, хто знає ворога й себе, ніколи не програє війни;

Хто не знає ворога, але знає себе, інколи виграє, а інколи програє;

Той, хто не знає ні себе, ні ворога, програє кожну баталію».

Редакція Chas News переконана — ворога треба знати в обличчя. І саме огляд ворожої пропаганди може з цим допомогти, адже війна в інформаційному просторі, на жаль, не стихне навіть після того, як стихне свист куль, снарядів та ракет.

Досліджуючи джерела російської пропаганди, ми маємо на меті популяризувати медіаграмотність та інформаційну гігієну в Україні.

Систематизація та аналітика пропаганди допоможе виявити небезпечні і неправдиві наративи та маніпулятивні прийоми, що можуть потрапити в інформаційне поле, запобігти їх некритичному розповсюдженню та за рахунок викриття зменшити їх вплив на інформаційне поле України.

Росіяни залякують українців «примусовою мобілізацією 80% чоловіків»

Маніпуляція. Низка російських Telegram-каналів поширила інформацію, що в Україні нібито готуються примусово мобілізувати 80% чоловіків. Вони посилаються на представників українських обласних територіальних центрів комплектування. Пропагандисти заявили, що в армію призивають і придатних, і обмежено придатних чоловіків.

Ця дезінформація дісталась і до деяких українських Telegram-каналів, які її перепостили.

Спростування. Приводом для появи фейку стало інтерв’ю з Олександром Тіщенком, керівником Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він повідомив, що добровільно до військкоматів приходить близько 20% людей від загальної потрібної кількості.

Однак ці його слова жодним чином не означають, що до війська планують призвати 80% чоловічого населення України.

З 1 серпня в Україні справді змінились деякі правила мобілізації, однак зовсім не у бік тотального залучення до армії. Просто тепер строковики можуть добровільно стати мобілізованими. Це стосується тих військових, термін служби яких закінчився в період воєнного стану, але був продовжений понад норму, і тих, які прослужили не менше шести місяців у період воєнного стану.

Захарова впевнена, що українці хочуть бачити путіна своїм президентом

Маячня. Представниця російського МЗС Марія Захарова відзначилась гучною заявою про те, що «українці хочуть бачити путіна своїм президентом».

«Вони ненавидять, зовні ненавидять і дуже агресивно налаштовані щодо путіна тільки тому, що хотіли б, аби путін був у них президентом. От їм такий потрібен — відкритий, рішучий, знаючий, який говорить не з папірця, який йому прислали з Вашингтона, каже, тому що знає про що», — заявила Захарова.

Спростування. Захарова видає бажане за дійсне. Соціологічні опитування підтверджують, що ставлення українців до диктатора, який пішов війною на їхні домівки, вкрай негативне.

Путін непопулярний не лише в Україні. Соціологічне опитування дослідницького центру Pew Research у 18 країнах від Польщі до Австралії показало, що 90% респондентів цілком не приймають його політику.

Росіяни вигадують фейки про українську фехтувальницю Ольгу Харлан

Фейк. 27 липня на чемпіонаті світу з фехтування українка Ольга Харлан перемогла у двобої росіянку Анну Смирнову, яка виступала у нейтральному статусі. Після чого відмовилася потиснути руку представниці країни-агресора. За це організатори змагань дискваліфікували Харлан. Це викликало обурення в Україні та по всьому світу.

Скандал не оминули російські пропагандисти, які, звісно, спробували показати все у своєму світлі. Засобом впливу на внутрішнього споживача вкотре стала вигадана карикатура. РосЗМІ вигадали ніби Ольгу Харлан висміяли на обкладинці французького сатиричного журналу Charlie Hebdo.

Спростування. Нічого схожого на поширену росіянами обкладинку на офіційному сайті журналу немає. Найсвіжіша перша шпальта датується 26 липня — ще до інциденту з Харлан.

«Зерновій угоді» приписали перевезення наркотиків

Фейк. Після виходу росії з «зернової угоди» тамтешні пропагандисті вигадали про неї чергову нісенітницю. Вони поширили дезінформацію, що українці під прикриттям домовленостей нібито перевозили на кораблях нафту, яку отримали від росії, та навіть наркотики!

Посилаються росіяни на слова американського журналіста Сеймура Герша, який помістив ці неправдиві звинувачення у своїй статті.

Спростування. За умовами «зернової угоди», всі судна з українських портів проходять перевірку на предмет наявності несанкціонованих вантажів і персоналу. Жодних офіційних заяв про порушення правил перевезень не надходило.

У своїй статті Герш посилається на слова неназваного «американського чиновника». Інших доказів не наводить. Свою статтю Герш опублікував не в якомусь авторитетному виданні, а на платформі substack.com, де кожен може розмістити свій текст без перевірок на достовірність.

Герш, хоча й має Пулітцерівську премію, вже неодноразово був викритий на публікаціях відвертих фейків. Він, зокрема, звинувачував Байдена у планах підірвати «Північний потік», а Зеленського — в крадіжці $400 млн які нібито США виділили Україні на закупку дизельного палива.

Як розпізнати фейк: пам’ятка Сhas News

Ознакою неправдивої новини можуть бути:

відсутність джерела інформації,

вживання занадто емоційних фраз чи радикальних висловів,

посилання на невідому особу («мій кум/ сват/ брат знає», «інформація 100% перевірена»),

заклики на кшталт: «Максимально треба знати всім» чи «Максимальний репост!»,

політично заангажовані експерти.

Спецпроєкт реалізований за підтримки German Marshall Fund.