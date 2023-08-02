Київська агенція Twid розробила кампанію «Вже час повертатись» для українців, які виїхали за кордон

Київська креативна студія Twid розробила кампанію «Вже час повертатись», щоби повернути додому українців, які виїхали за кордон через повномасштабну війну.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє The Village Україна.

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Це приклад теми, на яку варто почати діалог, вважають у Twid. Кейс розробили у межах YouTube-шоу #Штормнадо. У Twid готові розробити кампанію на національному рівні, якщо отримають такий запит.

Кампанію пропонують розділити на два етапи. Перший – «Ми готуємось до твого повернення». Він має висвітлювати позитивні процеси в суспільстві, наприклад реформи в освіті, озеленення міст, програми з відбудови. Для цього використовуватимуть зовнішню й онлайн-рекламу, а також залучатимуть українців. «Важливо, щоби людей запрошувала не держава, а їхні близькі», – кажуть у Twid.

Другий етап «Вже час повертатись» уже після перемоги у війні має відкрито запрошувати українців додому й показувати всі переваги життя в Україні.

Спочатку інформаційну кампанію хотіли розпочати тоді, коли Україна або переможе у війні, або матиме 90% захищеного неба. «У процесі дійшли до того, що це не дуже ефективна методика. Починати комунікувати потрібно раніше, щоб формувати у людей відчуття того, що їх тут чекають», – каже засновник Twid Алекс Твіста.

Близько восьми мільйонів українців перебувають за кордоном через війну, проаналізувала звіт МЗС громадська організація «Опора». Це приблизно 20% всіх українців.