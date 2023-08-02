Російська атака на Ізмаїл призвела до стрибка цін на пшеницю у світі — Reuters

Вночі 2 серпня росія атакувала українську портову інфраструктуру, що призвело до стрибка цін на продовольство у світі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Обстріл порту в Ізмаїлі зруйнував низку будівель та завадив суднам, які готувались прибути туди для перевезення українського зерна. За даними видання, зараз діяльність порту призупинена.

Після атаки на Ізмаїл ціни на пшеницю в Чикаго підскочили майже на 5%. Трейдери стурбовані, що витіснення з ринку України сильно вдарить по світових постачаннях продовольства.

Росія продовжує руйнувати портову інфраструктуру України після того, як оголосила про вихід із «зернової угоди».

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