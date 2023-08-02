Наталія Локтіонова стала новим народним депутатом від «Слуги народу»

Центральна виборча комісія визнала Наталію Локтіонову народним депутатом від «Слуги народу» замість Юрія Арістова. Він достроково склав свої повноваження після скандалу.

Журналісти-розслідувачі з’ясували, що у середині липня Арістов, імовірно, перебував у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives на Мальдівах. При цьому він обіймав посаду заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

«ЦВК розглянула вказану Постанову та визнала Наталію Локтіонову, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії «Слуги народу» під № 146, обраною народним депутатом України на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі», — зазначили в ЦВК.

За інформацією руху «ЧЕСНО», Локтіонова брала участь у виборах 2019 року та була на той час офіційно безробітною. ЗМІ називали її сестрою багаторічної помічниці Зеленського Марії Левченко, посилаючись на спільні фото.

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