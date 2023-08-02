У розвідці розповіли, які наративи в майбутньому просуватиме російська пропаганда

Російські політтехнологи підготували черговий пакет провокативних матеріалів, спрямованих на дискредитацію України та розпалювання внутрішньої нестабільності.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Для розповсюдження серед цільових аудиторій Німеччини, Франції, Ізраїлю та США пропагандисти пропонують такі теми: «Африканці: «Франція, забирайся», Ласкаво просимо, росія», «Тихоокеанські танці Макрона на граблях», «Економіку Німеччини очікує обвал», «Криза вже прийшла у кожну оселю», «Справи проти Нетаньяху фабрикувались за тими ж лекалами, що й справи проти Трампа».

Для українці росіяни розробили публікації на теми: «Хто хабарі бере, а хто на фронт йде», «Політичний спаринг: коли почнеться бій?», «Тушіть світло — виборів не буде», «Так військовий чи мирний час?» тощо.

При цьому, росіяни намагаються знайти та актуалізувати реально існуючі проблеми та больові точки. Мета пропаганди — переконати українців та їхніх союзників у безперспективності опору.

Свіжі російські фейки та їхнє розвінчання читайте в нашому новому огляді пропаганди.

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