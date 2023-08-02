Путін та Ердоган домовилися про візит президента РФ у Туреччину

Президенти Туреччини і Росії Реджеп Таіп Ердоган і Володимир Путін у телефонній розмові домовилися про візит президента Росії до Туреччини.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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“Президент Реджеп Таіп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час зустрічі лідери двох країн домовилися про візит пана Путіна до Туреччини”, — йдеться у повідомленні.
Також Ердоган відзначив, що під час війни РФ в Україні “не слід вживати заходів для ескалації напруженості”. Президент Туреччини підкреслив важливість Чорноморської ініціативи, яку він вважає “містком миру”, зазначає турецька сторона.
“Зазначаючи, що довгострокове припинення Чорноморської ініціативи не принесе нікому користі, і що найбільше постраждають країни, які потребують зерна та мають низькі доходи, президент Ердоган відзначив, що ціни на зернові, які знизилися на 23 відсотки протягом терміну впровадження угоди, збільшилися на 15 відсотків за останні два тижні”, — йдеться у повідомленні.
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