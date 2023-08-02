Домедична допомога та керування дронами. МОН оновить програму дисципліни «Захист України»

Міністерство освіти готується оновити практичну складову шкільної дисципліни «Захист України».

Про це повідомили у пресслужбі МОН.

З вересня у навчальних закладах запустять пілот проєкту оновленої дисципліни. Для цього МОН організує курс для вчителів, до якого залучить спеціалістів з управління дронами, топографії, домедичній допомозі та запобіганні травматизму.

Практична складова дисципліни «Захист України» стосуватиметься вмінь, необхідних для нинішніх реалій. Це домедична допомога, орієнтування на місцевості, знання з мінної безпеки та навички керування БПЛА.

«Оновлення дисципліни «Захист України» — довгоочікуваний та необхідний крок, адже освіта повинна відповідати умовам і викликам сьогодення. Уже розпочали роботу над доповненням практичної складової програми — актуальної, а заразом і цікавої для учнів. І діти, і вчителі дають нам відгуки, що дисципліна має бути оновленою», — зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

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