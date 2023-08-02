ЗСУ озброюють новим українським FPV-дроном – Резніков

Міністерство оборони віддає на експлуатацію в Збройні сили України вже 10 модель FPV-дрона.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.

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“Маємо невеликий ювілей. Тримаю в руках 10-ту модель FPV-дрона, який офіційно стає в експлуатацію у Збройних cилах України. Переконливі ТТХ і новий масштаб виробництва. Головне – збережені життя наших воїнів.

Необхідні процедури сьогодні завершила відповідна комісія при Департаменті військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України, далі – мій наказ.

Це результат спільної праці, за яку хочу подякувати моєму колезі Михайлу Федорову, “Армії дронів”, компанії-виробнику та усім залученим до процесу фахівцям” – зазначив міністр оборони Олексій Резніков.

Резніков уточнив, що цей FPV-дрон, як і інші моделі, збираються в Україні, але переважно з іноземних комплектуючих.

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