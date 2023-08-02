ЗСУ озброюють новим українським FPV-дроном – Резніков

Міністерство оборони віддає на експлуатацію в Збройні сили України вже 10 модель FPV-дрона.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Українська правда.
Читай також: Україна отримає понад €1,5 мільярда військової допомоги від міжнародних партнерів – Резніков
“Маємо невеликий ювілей. Тримаю в руках 10-ту модель FPV-дрона, який офіційно стає в експлуатацію у Збройних cилах України. Переконливі ТТХ і новий масштаб виробництва. Головне – збережені життя наших воїнів.
Необхідні процедури сьогодні завершила відповідна комісія при Департаменті військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України, далі – мій наказ.
Це результат спільної праці, за яку хочу подякувати моєму колезі Михайлу Федорову, “Армії дронів”, компанії-виробнику та усім залученим до процесу фахівцям” – зазначив міністр оборони Олексій Резніков.
Резніков уточнив, що цей FPV-дрон, як і інші моделі, збираються в Україні, але переважно з іноземних комплектуючих.
- Україна подала заяву на внесення писанки до Списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО
- Податкові пільги з 1 серпня втратили майже 55 тисяч компаній
- В Україні вже повністю або частково відновлено понад 750 медзакладів – Шмигаль
- У Лаврі відкриють для відвідувачів унікальний 500-річний Митрополичий сад
- За час війни в Україні вже було поранено 1081 дитину
- Німеччина передала Україні нову військову допомогу
- Парламент підтримав звільнення Олександра Ткаченка з посади міністра культури
- В Україні з’явиться 20 тисяч нових робочих місць, – Шмигаль
- Оборонний комітет ВР підтримав продовження воєнного стану та мобілізації
- Аудіолистівки, власні марки та «Пошта добра»: Укрпошта представила власний корнер на маркеті KYIVNESS
- В Україні вже повністю або частково відновлено понад 750 медзакладів – Шмигаль
- В Україну прибула партія акумуляторів Tesla Powerwall – Мінцифра
- У Києві з монументу “Батьківщина-Мати” демонтували герб СРСР
- Словаччина передала Україні САУ Zuzana 2
- У Лаврі відкриють для відвідувачів унікальний 500-річний Митрополичий сад
- За час війни в Україні вже було поранено 1081 дитину
- Німеччина передала Україні нову військову допомогу
- Парламент підтримав звільнення Олександра Ткаченка з посади міністра культури
- В Україні з’явиться 20 тисяч нових робочих місць, – Шмигаль
- Оборонний комітет ВР підтримав продовження воєнного стану та мобілізації