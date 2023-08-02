Трансгендерна американка та захисниця України. Хто така Сара Ештон-Сірілло

2 серпня російські та пов’язані з ними медіа і Telegram-канали почали поширювати інформацію про те, що офіційним представником Сил оборони України стала американська трансгендерна жінка Сара Ештон-Сірілло.

Зважаючи на попередню гомофобну риторику російських ЗМІ, стає очевидно, що так пропагандисти намагаються висміяти українську армію. Тому Chas News зібрав кілька фактів з біографії Сари Ештон-Сірілло та її шляху в ЗСУ.

Хто така Сара Ештон-Сірілло

Жінка народилась 9 липня 1977 року у Північній Флориді, хоча з 2004 року живе у Лас-Вегасі. Протягом життя працювала аналітиком з нерухомості, директором з комунікацій, але згодом захопилась журналістською та політичною діяльністю.

У 2015 році, перед зміною статі, Ештон-Сірілло поїхала в табори сирійських біженців у Туреччині, досвід яких описала потім у своїй книзі «По доріжках сліз». Повернувшись у Штати, брала активну участь у політиці штату Невада. У 2019 році Ештон-Сірілло ухвалила рішення про трансгендерний перехід.

В Україну жінка приїхала в березні 2022 року. Насправді журналістка планувала візит у Польщу, аби досліджувати кризу біженців. Однак вже за кілька днів вирушила до Харкова, на підступах до якого в цей час ішли важкі бої.

За даними журналу Xtra Magazine, Ештон-Сірілло є єдиною трансгендерною журналісткою, яка висвітлює вторгнення в Україну.

«Мій перехід не визначає мене, це лише додатковий аспект того, ким я є насправді. Саме ця мантра дозволила мені рухатися вперед, оминути початковий момент страху і зосередитися на тому, чому я перебуваю більш ніж за 6 тис. миль від дому, намагаючись висвітлити геноцид, що відбувається в пострадянській державі», — писала Ештон-Сірілло на початку перебування в Україні.

У жовтні 2022 року журналістка вступила добровольцем в батальйон імені Номана Челебіджіхана в якості бойового медика. Вранці 23 лютого 2023 року вона була поранена в бою, внаслідок чого втратила частину правої руки і отримала шрами на обличчі.

Зараз Сара Ештон-Сірілло працює ведучою на англомовному YouTube-каналі Сил територіальної оборони України. Мета даного проєкту — доносити до громадян США та Європи правдиву оперативну інформацію про події в Україні, про хід бойових дій.

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