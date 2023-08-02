Росія зіпсувала 40 000 тонн зерна в дунайських портах

Під час нічної повітряної атаки росії зіпсувала 40 000 тонн зерна в дунайських портах.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє LIGA.net

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“Росіяни завдали ударів по складах та елеваторах з зерном – пошкоджено майже 40 000 тонн зерна, яке очікували країни Африки, Китай, Ізраїль. Найбільших руйнувань зазнав порт Ізмаїл. Пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру Українського Дунайського пароплавства, ключового українського вантажоперевізника на Дунаї”, – написав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він закликав дати Україні більше засобів протиповітряної оборони для захисту морських портів.

“Світ має чинити опір. Атаки на українські порти – загроза світу. Ми здатні захистити себе, наші сили ППО вміють ефективно застосовувати зброю. Нам потрібно її більше”, – написав міністр.