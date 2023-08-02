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На Закарпатті військовий комісар змушував солдатів будувати його маєток (фото)

02.08.2023

ДБР повідомило про підозру військовому комісару із Закарпаття, який змушував солдатів будувати його маєток.

Як з’ясували працівники ДБР, чоловік народився та навчався на території рф. З початку березня цього року він наказав військовим замість служби проводити будівельні роботи в його будинку.

Під час обшуків працівники ДБР виявили на будівництві трьох солдатів. Вони вже дають свідчення слідству. Також детективи вилучили $3,5 тис., атрибутику російської федерації (монети, документи про здобуття освіти в рф), одяг з емблемами СРСР та рф, посвідчення офіцера МО СРСР, а також значки, кокарди і навіть георгіївську стрічку.

Раніше стало відомо, що керівника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підозрюють в незаконному збагаченні.

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