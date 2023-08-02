Телескоп «Джеймс Вебб» зробив знімок галактики-сусідки Чумацького Шляху

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» зробив знімок галактики поруч із Чумацьким Шляхом.

Про це повідомляє Space.

NGC 6822 розташована приблизно на 1,5 млн світлових років від Землі та є найближчою сусідкою Чумацького Шляху, за винятком деяких невеликих галактик-супутників.

У NGC 6822 відсутні елементи, важчі за водень і гелій, що робить її хорошим джерелом досліджень ранніх галактик. Вони розташовані занадто далеко, однак вважається, що в них також дуже низький вміст металу. Так вчені зможуть спостерігати, як відбувалася еволюція зірок і міжзоряних газопилових хмар.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.