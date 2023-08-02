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Телескоп «Джеймс Вебб» зробив знімок галактики-сусідки Чумацького Шляху

02.08.2023

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» зробив знімок галактики поруч із Чумацьким Шляхом.

Про це повідомляє Space.

NGC 6822 розташована приблизно на 1,5 млн світлових років від Землі та є найближчою сусідкою Чумацького Шляху, за винятком деяких невеликих галактик-супутників.

У NGC 6822 відсутні елементи, важчі за водень і гелій, що робить її хорошим джерелом досліджень ранніх галактик. Вони розташовані занадто далеко, однак вважається, що в них також дуже низький вміст металу. Так вчені зможуть спостерігати, як відбувалася еволюція зірок і міжзоряних газопилових хмар.

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